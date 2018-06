Mondiali 2018 Serbia-Svizzera, anche la ex di Dzemaili fa l'aquila

Le esultanze di Shaqiri e Xhaka, giocatori della nazionale svizzera di origini albanesi, nella partita vinta contro la Serbia hanno lasciato pesanti strascichi di polemiche, che non accennano ad esaurirsi. Il segno dell’aquila, che richiama la bandiera albanese, ha scatenato lunghe discussioni sul fatto che la politica non debba inquinare il calcio e potrebbe anche portare la Fifa a squalificare i due giocatori in causa. Anche la ex moglie di Dzemaili, Erjona Sulejmani, ha preso una posizione e sui suoi seguitissimi profili social ha postato l’esultanza dei due giocatori. Per rimarcare il gesto ha poi anche postato una sua foto con le mani che mimavano il simbolo dell’aquila. E anche sul suo profilo, manco a dirlo, si è scatenata la polemica.