Mondiali 2018 Russia 2018, scommette sul gol di Kroos e...perde 5mila euro

La vita a volte è davvero questione di centimetri e questa storia pazzesca che arriva dall'Inghilterra lo conferma. The Sport Bible racconta infatti di uno scommettitore inglese che ha giocato 5 sterline (circa 6 euro) sui seguenti tre avvenimenti legati a Russia 2018:

- La vittoria per 2-1 del Messico sulla Corea del Sud (pagata 9/1);

- La doppietta di Romelu Lukaku alla Tunisia (pagata 6/1);

- Toni Kroos a segno da fuori area contro la Svezia (pagata 14/1)

Le prime due sono andate a segno, la terza, invece, no, per questione di centimetri. Il centrocampista della Germania ha infatti calciato una palla inattiva in seconda e Marco Reus ha fermato la sfera dentro l’area. Una beffa atroce per lo scommettitore, che ha postato sul web lo scatto della “bolletta”, ricevendo commenti di solidarietà da parte di diversi utenti, alcuni dei quali hanno chiesto all’agenzia di scommesse in questione di riconoscergli comunque un premio per l’intuito avuto.