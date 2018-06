Mondiali 2018 Russia 2018, ottavi al via: novità quarto cambio!

Dopo una (lunghissima) giornata di pausa, il Mondiale di Russia si riaccende alle 16 a Kazan con Francia-Argentina, che inaugura una fase ad eliminazione diretta a suo modo storica. La Fifa infatti per Russia 2018 non ha introdotto solo la Var, ma anche un'altra nuova regola: in caso di parità al 90’, nei tempi supplementari ogni allenatore potrà fare una quarta sostituzione. Una novità sperimentata al Mondiale per club di dicembre che potrebbe cambiare non poco la gestione della partita da parte dei ct, i quali potranno 'rischiarsi' il terzo cambio anche a 10-15' dal triplice fischio e soprattutto potranno studiare sostituzioni strategiche prima dei calci di rigori. Ricordate per esempio quando Van Gaal, ai quarti di finale di Brasile 2014 (Olanda-Costa Rica), mandò in campo Krul per Cillessen all’ultimo minuto dei supplementari?