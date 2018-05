Russia 2018, Nainggolan fuori dai convocati del Belgio: addio alla Nazionale

Niente Mondiali per Radja Nainnggolan: il ct del Belgio, Roberto Martinez, ha ufficializzato la prelista di 28 giocatori per Russia 2018 escludendo il centrocampista della Roma, che negli ultimi due anni è spesso finito in rotta di collisione con il tecnico per motivi disciplinari. Nella lista ci sono l'attaccante Dries Mertens e il difensore della Lazio Jordan Lukaku.

Una vera e propria doccia fredda per il Ninja come per i tifosi della nazionale belga, che non si aspettavano che restasse a casa e se la prendono con l’allenatore (sotto la foto dei convocati su Instagram ci sono oltre 600 commenti a favore del giocatore), che dal canto suo spiega: "Sappiamo che Radja è un top player. La ragione è semplice ed è tattica: negli ultimi due anni la squadra ha giocato con un determinato modulo e c’erano giocatori nel suo ruolo. Sappiamo che è un giocatore importante nel suo club e so che ha un ruolo mediatico importante, ma non possiamo dargli questo ruolo qui. Il mio compito è creare una squadra che sia vincente, la decisione è solo tattica".

Una delusione talmente grande per il centrocampista della Roma da convincerlo a prendere una decisione drastica, annunciata attraverso i social: "Purtroppo molto a malincuore termina la mia carriera internazionale - scrive il Ninja su Instagram - ho sempre fatto di tutto per poter rappresentare la mia nazione. Essere se stessi a volte può dare fastidio... Da oggi sarò il primo tifoso".