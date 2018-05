Mondiali 2018 Russia 2018, Messi in forma Mondiale: tripletta ad Haiti

A 15 giorni esatti dall'inizio del Mondiale russo, Leo Messi manda a tutti un messaggio chiarissimo. Il fuoriclasse del Barcellona è stato infatti il protagonista assoluto del 4-0 con cui l'Argentina ha travolto in amichevole Haiti alla Bombonera di Buenos Aires. Tripletta d'autore per la Pulce, che ha sbloccato la gara col rigore del 16' e ha chiuso con l'assist per Aguero, partito in panchina con Higuain titolare. Neanche un minuto in campo invece per Dybala, con un Messi così per la Joya sarà durissima trovare spazio in Russia.