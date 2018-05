Mondiali 2018 Russia 2018, la Francia stende l'Irlanda: Giroud come Zidane

Importante test in vista di Russia 2018 per la Francia di Didier Deschamps, che allo Stade de France di Parigi ha battuto l'Irlanda 2-0. Il ct ha schierato dal primo minuto lo juventino Matuidi a centrocampo, mentre in attacco da centravanti agiva Giroud sostenuto da Mbappé e Fekir. Francia in vantaggio al 40' con lo stesso Giroud, che tira tre volte prima di battere il portiere Doyle ma poi festeggia un traguardo storico: con questa rete infatti l'attaccante del Chelsea raggiunge Zinedine Zidane al quarto posto della classifica dei marcatori di tutti i tempi della Francia con 31 reti. Davanti a lui ora ci sono solo Thierry Henry (51), Michel Platini (41) e David Trezeguet (34). Nel finale del primo tempo arriva anche il raddoppio, Fekir fa una grande azione personale e conclude, sul suo tiro (decisamente non irresistibile) Doyle fa una papera e regala il 2-0 finale.