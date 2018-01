mondiali 2018 Russia 2018, l'Australia vuole Mancini ct

Nelle ultime settimane non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare c.t. e si è più volte proposto per il dopo Ventura sulla panchina azzurra, ora Roberto Mancini ha la concreta possibilità di diventarlo davvero, non dell'Italia però. Secondo quanto scrive il “The Australian”, infatti, la Federcalcio australiana avrebbe deciso di affidare la guida tecnica della Nazionale, per i prossimi Mondiali in Russia, all’attuale allenatore dello Zenit San Pietroburgo. L’idea sarebbe quella di avere Mancini solo per la competizione iridata, nei prossimi giorni il responsabile della Federcalcio australiana, David Gallop, contatterà l'ex Inter per formulare una proposta ufficiale.