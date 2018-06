Mondiali 2018 Russia 2018, incroci pericolosi: 'rischio' tabellone squilibrato

Come agli ultimi Europei (Italia, Spagna, Germania e Francia dalla stessa parte) anche a Russia 2018 rischia seriamente di esserci una parte di tabellone nettamente più dura dell'altra. Analizzando infatti le classifiche dei gironi dopo la seconda giornata, emerge che Brasile (attualmente primo con 4 punti insieme alla Svizzera nel Girone E), Francia (prima con sei punti nel Girone C), Germania (seconda nel girone F con 3 punti dietro al Messico) e Argentina (che può classificarsi solo come seconda nel gruppo D) potrebbero finire tutte dalla stessa parte del tabellone. Una situazione che se si verificasse potrebbe aprire una vera e propria autostrada alla nazionale che si classificherà prima nel girone B, dove al momento comandano con 4 punti Spagna e Portogallo. Chi arriva primo incontra una tra Russia e Uruguay agli ottavi e in caso di qualificazione ai quarti potrebbe trovare Croazia o una tra Inghilterra e Belgio. Ovviamente è ancora tutto (o quasi) da decidere, ma agli ottavi potremmo già gustarci match come Germania-Brasile e Francia-Argentina.