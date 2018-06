Mondiali 2018 Russia 2018, è allarme birra: scorte in esaurimento

Tra i sostenitori di tutto il mondo presenti a Mosca per partecipare al Mondiale è scattato un vero e proprio allarme, le scorte di birra sono in esaurimento. Presa letteralmente d’assalto da milioni di persone, la capitale russa ha dovuto fronteggiare un consumo smisurato di birra (circa 800 litri solo negli ultimi tre giorni): numeri incredibili, organizzatori sorpresi e possibilità concreta che le scorte possano terminare in breve tempo. Tra i locali presi d’assalto dai tifosi e l’entusiasmo che deriva dalla manifestazione, come riportato dall’agenzia Reuters, nella capitale russa la disponibilità è quasi venuta meno a causa soprattutto della difficoltà di reperire i rifornimenti necessari. Una vera inversione di tendenza per la Russia dopo che la vendita di birra era crollata soprattutto a causa dell’aumento delle regolamentazioni in materia di consumo e pubblicità. Se secondo Baltika, il fornitore che serve Carlsberg in Russia, ci sarebbe il rischio concreto di un’interruzione della distribuzione, non ha evidenziato alcuna criticità invece Heineken, che si è detta soddisfatta dell’aumento del consumo del prodotto.