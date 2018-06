Mondiali 2018 Ronaldo, come te nessuno mai: ecco perché

Cristiano Ronaldo nella storia dopo la superba prova contro la Spagna. Come riporta Opta il fuoriclasse portoghese, a 33 anni e 130 giorni, è il giocatore più anziano a realizzare una tripletta al Mondiale. Ma non solo: la punta del Real Madrid ha segnato in quattro diverse edizioni dei Mondiali al pari di Pelé, Klose e Uwe Seeler.