Mondiali 2018 Rocio Robles: "8 giocatori dell'Argentina ci hanno provato con me"

Rocio Robles, durante El show del espectáculo, mette nei guai quasi mezzo spogliatoio dell'Argentina: "Otto giocatori sui 23 della rosa mi hanno contattato su Instagram e ci hanno provato con me. Non sono attaccanti, c'è qualche difensore, qualche centrocampista...'. La modella, però, ha occhi solo per Messi tanto che in una recente intervista a Playboy aveva detto: "Se si lascia con Antonella lo chiamo..."