Psg, Buffon fa i complimenti alla Francia: "Non è un caso"

Anche se la sua avventura al Paris Saint Germain non è iniziata come sognava , Gianluigi Buffon è entusiasta del Paese che l'ha accolto tanto da complimentarsi immediatamente dopo la vittoria ai Mondiali 2018: "Non è un caso fare 5 finali tra Mondiali ed Europei in 20 anni" il messaggio su Facebook. Non è la prima volta che il portiere si complimenta con avversari o colleghi ma i tifosi italiani non l'hanno presa bene: basta leggere i commenti sotto il post...