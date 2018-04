Neymar rassicura il Brasile: "Per i Mondiale sarò in forma"

"Sarò in forma per il Mondiale". Ospite a San Paolo di un evento promozionale Neymar rassicura i tifosi del Brasile. Reduce dall'operazione al piede destro a inizio marzo, la stella del Psg a due mesi dal via della rassegna iridata (il 14 giugno in esclusiva sulle reti Mediaset ) spiega che avrà "abbastanza" tempo per prepararsi una volta che avrà ricevuto il via libera dei medici: "L'infortunio è stato brutto ma mi sono riposato e questo è il lato buono della vicenda". Il fuoriclasse verdeoro non stila tabelle precise sul ritorno in campo e a Parigi, limitandosi a ricordare che l'ultima visita medica ci sarà il 17 maggio, quando dovrebbe avere il via libera definitivo: "Gli esami eseguiti settimana scorsa sono stati ok. Spero ovviamente di tornare il più rapidamente possibile. Sto facendo trattamenti tutti i giorni, il Mondiale si sta avvicinando e ho aspettato quattro anni di avere questa nuova opportunità, io starò bene". "In questo periodo ho fatto un po' di tutto, anche se ovviamente la fisioterapia mi occupa la maggior parte del tempo" conclude Neymar.