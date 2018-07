Mondiali 2018 Mondiali, solo europee in semifinale: è la quinta volta

Per la quinta volta nella storia ci saranno soltanto nazionali europee in semifinale. L'ultimo precedente risaliva al 2006, quando trionfò l'Italia in finale contro la Francia (Portogallo e Germania le altre semifinaliste), poi accade anche nel 1982 (Italia, Germania, Polonia e Francia), nel 1966 (Inghilterra, Germania Ovest, Portogallo, Urss) e nel 1934 (Italia, Cecoslovacchia, Germania, Austria). Francia e Belgio sono le due nazionali già sicure di finire tra le prime 4, le altre due usciranno dai confronti Croazia-Russia e Inghilterra-Svezia.