Mondiali 2018 Mondiali, Schweinsteiger: "Italia favorita". Materazzi: "Come voi nel 2006"

Marco Materazzi non si lascia sfuggire l'occasione di replicare a Bastian Schweinsteiger. Il tedesco, in un programma tv, ha detto che l'Italia è la favorita di questo Mondiale, ironizzando sull'assenza degli Azzurri. Su Instagram la risposta di Matrix: "Swanzi, siamo favoriti come te a Dortmund nel 2006!!! Ti ricordi quando hai mangiato la pizza?". Il riferimento dell'ex difensore della Nazionale va alla semifinale del Mondiale poi vinto dall'Italia, quando la squadra di Lippi vinse 2-0 ai supplementari con i gol di Grosso e Del Piero. E alla vigilia i tedeschi, sui media, ci dipingevano come pizzaioli. "Quelle cose ci diedero la carica per mandarli a casa", ha spiegato Materazzi durante Balalaika.