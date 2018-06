Mondiali 2018 Mondiali, nove volte 1-0 su 20 partite

Siamo quasi al 50%, 45 per la precisione. E allora forse non è un caso. Nove partite su 20 disputate in questo Mondiale sono finite con lo stesso risultato: 1-0. I risultati del mercoledì hanno acuito la tendenza: tre su tre, con i successi di misura ottenuti da Portogallo, Uruguay e Spagna, tutte favorite, rispettivamente contro Marocco, Arabia Saudita e Iran.