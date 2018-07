Mondiali 2018 Mondiali, Maguire "litigò" con Ikea e giurò vendetta alla Svezia

Harry Maguire è uno di noi. La sua meravigliosa storia diventa ancora più bella dopo il gol segnato alla Svezia, quello che ha sbloccato il risultato in favore dell'Inghilterra nei quarti di finale di Russia 2018. Su Twitter, infatti, è venuto fuori un suo post del 2 giugno 2016: "Ci ho appena messo quattro ore per montare una fott... lampada da scrivania. Cercherò la vendetta sulla Svezia, in questa vita o nella prossima". Profetico in pieno. Poche settimane dopo quel tweet, tra l'altro, Maguire si recò in Francia con gli amici a seguire gli Europei e visse da tifoso la delusione per la sconfitta clamorosa dei Tre Leoni con l'Islanda. Era già un calciatore professionista, oggi è l'eroe nazionale.