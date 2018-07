Mondiali 2018 Mondiali, Inter in finale da 36 anni

Ivan Perisic e Marcelo Brozovic portano ancora una volta l'Inter in finale ai Mondiali. È da 36 anni che almeno un giocatore nerazzurro arriva fino in fondo alla competizione: i primi furono Altobelli, Bergomi e Oriali nel 1982, poi la tradizione è continuata. Come l'Inter, anche il Bayern Monaco è sempre presente: domenica a Mosca sarà rappresentato da Tolisso.