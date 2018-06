Mondiali 2018 Mondiali 2018, torna l'Isis: Sochi in fiamme

L'Isis torna a minacciare i Mondiali 2018 in Russia: dopo i video-messaggi che, nel corso degli scorsi mesi, avevano preso di mira anche Messi e Cristiano Ronaldo, questa volta i terroristi mostrano lo stadio di Sochi in fiamme per le bombe lanciate da droni. Tremendo il messaggio: "Un massacro mai visto prima di ora".