Mondiali 2018 Messico, scandalo sessuale: 30 prostitute per 8 giocatori

È bufera intorno alla nazionale messicana. Alcuni giocatori, tra cui anche Hector Herrera (finito nel mirino della Roma) sono accusati di aver organizzato un festino a luci rosse a base di alcol che si è protratto fino a mattina dopo l'amichevole vinta con la Scozia 1-0, alla vigilia della partenza per la Danimarca (dove svolgeranno il ritiro in vista di Russia 2018). La rivista TV Notas de México, che è in possesso di alcune immagini e cita diversi testimoni, scende in particolari informando che erano presenti 30 prostitute e otto giocatori convocati per il Mondiale, di cui fa anche i nomi: Guillermo Ochoa, Carlos Salcedo, Héctor Herrera, Jesús Gallardo, Jonathan e Giovani dos Santos, Raúl Jiménez e Marco Fabián.