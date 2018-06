Mondiali 2018 Messico e festini hot, nessuno scandalo: "Era il giorno libero"

Lo scandalo che ha travolto la nazionale messicana alla vigilia della partenza per Russia 2018 non è uno scandalo. Otto giocatori della selezione Tricolor sono stati protagonisti, insieme a trenta prostitute, di un festino a luci rosse che ha fatto indignare e insorgere l'opinione pubblica del Paese (il Messico è profondamente cattolico), ma per la Federcalcio non hanno fatto nulla di male e non saranno puniti. "un giorno libero è un giorno libero - ha detto il segretario generale della Federcalcio Gullermo Cantu - Non c’entra nulla il fatto che a noi piaccia o meno ciò che accade. È necessario chiarire che questi giocatori non hanno saltato un solo giorno di allenamento né una riunione di squadra. Il problema dei valori morali è e resta un fattore esterno, separato. Non li condannerò. Capisco che il problema della libertà di azione è complesso, ma rientra nella sfera personale, così come sono libere sia le decisioni che il modo in cui spendono il loro tempo libero”.