Mondiali 2018 Messi, operazione Mondiale: in Friuli dal suo nutrizionista

Leo Messi in Italia. No, non è all'orizzonte nessun clamoroso affare di mercato. La stella del Barcellona lunedì era a Sacile (in Friuli) per incontrare il suo nutrizionista di fiducia, il dottor Giuliano Poser, e mettere a punto l'operazione Mondiale. La visita della Pulce è stata testimoniata da alcuni selfie con alcuni piccoli tifosi in un ristorante.