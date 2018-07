Mondiali 2018 Mendy: "Siamo tutti francesi"

Ventitré bandiere francesi, una dopo l'altra, accanto ai nomi di ogni singolo calciatore della rosa. Benjamin Mendy ha risposto così a un tweet provocatorio dell'agenzia "Sporf", che al contrario affiancava a ciascun atleta la bandiera del Paese d'origine, dalla Guinea di Paul Pogba all'Algeria di Fekir passando per il Congo di Matuidi e l'Italia di Giroud. "Corretto", ha scritto ironicamente Mendy nel suo post, che voleva appunto "sistemare" l'errore "volontario" di Sporf. Nelle ultime ore, del resto, si sono moltiplicati i commenti sulle origini dei trionfatori di Mosca. Negli Usa, durante il suo 'Daily show', Trevor Noah ha detto ironicamente che "l'Africa ha vinto la coppa del mondo" e in Venezuela, il presidente Nicolas Maduro ha dichiarato che "l'Equipe de France assomiglia all'Equipe d'Afrique, in realtà, è l'Africa ad aver vinto, gli immigrati africani che sono giunti in Francia". Al contrario l'ex presidente Usa, Barack Obama, durante un discorso in omaggio a Nelson Mandela e alla difesa del multiculturalismo a Johannesburg, ha parlato della squadra francese in termini positivi, prendendola ad esempio: "Guardate l'Equipe de France che ha appena vinto il Mondiale. Tutti quei ragazzi non somigliano, secondo me, a dei galli. Sono francesi, sono francesi!".