Maradona: "Aguero dovrebbe chiudere scusa al Papu Gomez"

Diego Armando Maradona si schiera con il Papu Gomez. Il giocatore dell'Atalanta era stato attaccato dal Kun Aguero per l'intervento molto duro, nel corso di Atalanta-Milan, ai danni di Lucas Biglia (alla schiena) che avrebbe potuto mettere a rischio la presenza del centrocampista al Mondiale ("Se Gomez avesse colpito me, l'avrei aspettato nel tunnel. Ognuno ha il suo carattere, io mi scaldo facilmente"). L'ex Pibe de oro difende il giocatore nerazzurro (non convocato da Sampaoli per i Mondiali) attaccando l'ex genero: "Voglio mandare un enorme abbraccio al Papu Gomez. E a tutti quelli che credono che abbia voluto di proposito fare del male a Biglia li sfido a trovare a quanti giocatori abbia fatto male nel corso della sua carriera. E dirgli anche che nel calcio non vale solo combattere dentro il tunnel. Ma puoi anche chiuderti in una stanza e prenderti a pugni. È molto parlare, minacciare, ma alla fine nessuno cercherà nessuno. Se questa storia, così come tante altre, è servita per lasciarlo fuori dalla nazionale, sarebbe meglio dirlo apertamente. Ma farlo passare davanti al mondo come qualcuno che ha fatto male di proposito ad un compagno di squadra è troppo. Credo che il Kun e tutti quelli che lo hanno criticato gli debbano delle scuse. Penso che non sia stato in malafede. Invio un grande abbraccio a tutta la famiglia Gomez ed uno in particolare al Papu".