Mondiali 2018 Inghilterra, il c.t. Southgate si fa male: spalla lussata

Infortunio sì, tegola no. Il danno più grande subito oggi dall'Inghilterra è l'impossibilità di avere un c.t. in panchina che possa esultare ai gol della nazionale. Gareth Southgate, infatti, si è procurato una lussazione alla spalla destra mentre correva nei pressi del ritiro mondiale a Repino. "Non potrò festeggiare i gol in maniera così atletica in futuro, i dottori me lo hanno sconsigliato... Meglio comunque che sia capitato a me che non ai giocatori", ha detto il c.t. curato in ospedale alla presenza del medico della nazionale, Rob Chakraverty.