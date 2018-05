Inghilterra, Hart: "Sono devastato"

A difendere la porta dell'Inghilterra ai Mondiali in Russia non ci sarà Joe Hart. Southgate ha deciso di preferirgli Butland, Pickford e Pope, e l'estremo difensore del West Ham (lo scorso anno ha gocato nel Torino) non ha nascosto su Instagram tutta la sua delusione per la mancata convocazione . "Non intendo mentire, sono devastato. Dopo due anni in cui ho cercato di reagire a situazioni difficili, è davvero dura per me accettare questa decisione. Sono orgoglioso di aver giocato ogni minuto nelle qualificazioni con la mia squadra e so di aver contribuito agli ottimi risultati. Buona fortuna alla squadra. I giocatori sanno che anche se non ci sarò, avrò la maglietta dell’Inghilterra e farò il tifo per voi. Nessuna paura" ha scritto il 31enne.