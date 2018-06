Mondiali 2018 Hely, il tifoso record con 71 presenze al Mondiale

Hely Garagozzo è un venezuelano di origini italiane e, pertanto, con il Mondiale in Russia non dovrebbe avere nulla a che fare. Eppure è lì, anzi, di nuovo lì. Perché il suo è il decimo Mondiale consecutivo, roba da Guinness World Record. Lo era già prima, in realtà, per tre motivi: partecipazioni consecutive, finali viste (tutte dal 1982 al 2006, cioè sette), numero di partite (al momento 71, con la prima in Russia arriverà a 72). Oggi ha donato alcuni suoi memorabilia al museo della Fifa che lo ha celebrato via social. Nessuno è al suo livello e la cosa incredibile è che Hely è soltanto un tifoso, tra l'altro, come detto, venezuelano: la sua nazionale al Mondiale non ha mai partecipato...