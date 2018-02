mondiali 2018 Germania in ansia per Sané: "Cardiff, non fategli male"

L'intervento col piede a martello di Joe Bennett su Leroy Sané ha mandato in ansia la federcalcio tedesca. Dal profilo twitter della nazionale campione del mondo è partito un post diretto al Cardiff durante la gara di FA Cup: "Ehi Cardiff, Vi vogliamo solo far sapere che quest'estate abbiamo un torneo importante. Per favore non fate male ai nostri giocatori, grazie". Il tweet, scritto in inglese, si chiude con l'emoticon delle mani in posizione di preghiera e l'hashtag "inSane", un gioco di parole che rimanda al cognome del giocatore tedesco. Letteralmente in inglese significa "folle". Come l'intervento di Bennett e forse il tweet stesso.