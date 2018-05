Mondiali 2018 Germania, i 27 preconvocati per il Mondiale

Sono 27 i giocatori preconvocati dal ct della Germania Joachim Löw, che ha rinnovato fino al 2022, per il Mondiale in Russia. L'allenatore tedesco ha chiamato Neuer nonostante non giochi da settembre a causa di una frattura al piede: il portiere del Bayern Monaco rimane a rischio nonostante il moderato ottimismo dello stesso Löw ("Vedremo se potrà giocare le amichevoli, abbiamo avuto granzie dai medici). Non ce l'ha invece fatta Emre Can, indisponibile per via di un infortunio alla schiena mentre Howedes è stato escluso dopo i numerosi guai fisici di questa stagione. L'unico giocatore della Serie A presente in lista è il centrocampista della Juventus Sami Khedira.