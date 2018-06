Mondiali 2018 Germania come Francia, Italia e Spagna: campioni subito fuori

La Germania è in buona compagnia: per quattro volte nelle ultime cinque edizioni, i campioni del mondo in carica sono stati eliminati al primo turno. I tedeschi, che trionfarono nel 2014, sono usciti con tre punti frutto di una vittoria (ottenuta in pieno recupero alla seconda giornata contro la Svezia, poi prima del girone) e due sconfitte. In Brasile la Spagna, campione nel 2010, perse le prime due gare contro Olanda e Cile e a nulla le servì battere l'Australia all'ultimo turno, quando era già eliminata. Quattro anni prima l'Italia, quasi con gli stessi uomini del 2006, si fece buttare fuori in un girone con Paraguay, Nuova Zelanda e Slovacchia, pareggiando le prime due gare e perdendo l'ultima, quando le sarebbe bastato un altro punto. Nel 2002, infine, la Francia andò fuori senza segnare neppure un gol, perdendo all'esordio col Senegal, pareggiando 0-0 con l'Uruguay e infine facendosi battere dalla Danimarca. L'unica eccezione di questi anni è il Brasile, che da campione in carica, nel 2006 arrivò almeno ai quarti, quando perse contro la Francia.