Mondiali 2018 Germania, anche RyanAir sfotte: "We have Löw fares"

L'inattesa eliminazione della Germania da Russia 2018 ha suscitato diverse reazioni, in molti casi ironiche, come quella di Ryanair: la compagnia aerea low cost, abituata a questo tipo di campagne pubblicitarie (in Italia ricordiamo per esempio quelle su Berlusconi e de Boer), ha infatti dedicato una promozione speciale ai tifosi tedeschi e a Joachim Löw: "Uscita inattesa? Noi abbiamo tariffe basse". E il gioco di parole è più chiaro in inglese: "We have Löw fares", con low che è sia il cognome del ct tedesco che la traduzione di basso in inglese.