Mondiali 2018 Gabriel Victoria, il netturbino di Panama che andrà al Mondiale

Una storia di quelle che solo i Mondiali possono regalare. Il protagonista è Gabriel Victoria, fischietto panamense che per far quadrare i conti arrotonda il salario facendo…il netturbino. In Russia, insieme a colleghi molto più blasonati e con le stelle del calcio mondiale, ci sarà anche lui, che diventerà il primo guardalinee della storia del suo paese ad avere l’onore di utilizzare la bandierina durante una Coppa del Mondo. La storia del netturbino che farà i Mondiali sta facendo il giro del mondo: assieme al collega Pitti, inserito dalla FIFA nella lista degli arbitri che dirigeranno le partite in Russia, avrà il compito di tenere alto l'onore del suo Paese e ovviamente cercherà di fare un lavoro pulito...