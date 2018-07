Mondiali 2018 Francia, incidenti a Parigi, un morto ad Annecy

Rovinata la festa della Francia per il trionfo mondiale. Sugli Champs Elysées si sono verificati incidenti tra tifosi e poliziotti, con le forze dell'ordine costrette a sparare lacrimogeni e a usare idranti per dispedere la folla. Alcuni teppisti hanno lanciato oggetti contro le vetrine dei negozi, altri hanno saccheggiato un drugstore, così il celebre viale parigino è stato fatto evacuare. Anche in altre città della Francia ci sono stati scontri, in particolare a Lione e a Rouen. Mentre ad Annecy un uomo di 50 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in un canale sbattendo la nuca.