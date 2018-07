Mondiali 2018 Francia, festa mondiale tra Champs Elysées ed Eliseo

Ritorno trionfale in patria per la Francia campione del mondo: decine di migliaia di persone hanno atteso l'aereo della squadra che è atterrato dalla Russia all'aeroporto Charles de Gaulle alle 17. Poi tutti a godersi il bagno di folla con il pullman scoperto sugli Champs Elysées prima di andare all'Eliseo dal presidente Macron acompagnato dalla moglie Brigitte. Nel palazzo presidenziale ricevimento con oltre mille invitati, anche Macron si è prestato di buon grado alle foto con squadra e coppa prima di rivolgere il seguente messaggio: "Grazie di averci reso fieri, non cambiate mai".