Mondiali 2018 Croazia, Subasic nella storia: come lui soltanto Eduardo

Un Danijel Subasic eroico, quello che stasera ha parato tre rigori permettendo alla Croazia di conquistare i quarti di finale del Mondiale a scapito della Danimarca. Come lui (tre rigori parati), in una lotteria valida per la Coppa del Mondo, aveva fatto solamente Eduardo, portiere portoghese che nel 2006 permise ai suoi di battere l'Inghilterra ai quarti.