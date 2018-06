Mondiali 2018 Cristiano Ronaldo GOAT: esultanza con sfottò a Messi?

Cristiano Ronaldo ha esultato dopo il primo gol alla Spagna, quello segnato su rigore, lisciandosi un pizzetto che non ha: secondo alcuni il suo gesto era un riferimento alla capra, quella con cui ha posato Messi prima del Mondiale. In inglese si dice GOAT, che è anche l'acronimo di Greatest Of All Times, il più grande di tutti i tempi.