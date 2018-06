Mondiali 2018 Burger King: "Russe, fatevi mettere incinte dai calciatori"

Burger King chiede scusa: la celebre azienda multinazionale aveva lanciato una folle campagna pubblicitaria via social network in Russia e poi è stata costretta a rimuoverla. "Come parte della sua campagna di responsabilità sociale, Burger King offre una ricompensa alle donne che riusciranno a farsi mettere incinte delle stelle del calcio - si leggeva - Ogni donna riceverà tre milioni di rubli (circa 40.000 euro, ndr) e una scorta di hamburger Whopper a vita. Avanti, crediamo in te". Hanno creduto anche troppo in se stessi, più che altro. "Ci scusiamo per la nostra dichiarazione, che si è rivelata troppo offensiva", è la nota ufficiale di Burger King. Il loro slogan, tra l'altro, andava nettamente in controtendenza con quanto spiegato dalla presidente della Duma che vietava il sesso con gli sranieri.