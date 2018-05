Mondiali 2018 Benzema: "Le Graet ha perso l'occasione per tacere"

Il caso Benzema tiene di nuovo banco in Francia e l'attaccante sbotta. Il centravanti del Real Madrid, autore del primo gol in finale di Champions contro il Liverpool, non è stato convocato da Deschamps per il Mondiale in Russia: non una scelta tecnica, ma disciplinare, dovuta al celebre scandalo in cui il giocatore fu coinvolto (con tanto di processi penali) per il "ricatto" a Valbuena. L'assenza del trequartista dalla rosa non è bastata a riportare Benzema in nazionale. Noel Le Graet, presidente della federcalcio, ha spiegato così l'assenza di Benzema: "È una storia vecchia, non si può tornare in dietro. Tutto il mondo sa che Benzema è un grande giocatore, titolare al Real Madrid. Ma la nazionale ormai ha un suo stile di gioco e non si torna indietro". Benzema ha risposto con tweet piccato: "Signor Le Graet, con tutto il rispetto che le devo, ha perso un'occasione per tacere: scopro il suo vero volto che non è quello che diceva di amarmi e non interferire con le scelte del c.t."