Belgio, sull'aereo c'è un gol di Nainggolan

Oltre al danno, la beffa. è stato escluso dai 23 convocati delper il Mondiale e non l'ha presa affatto bene , ma come se non bastasse la delusione di non partecipare alla rassegna iridata, il Ninja ha scoperto che sull'aereo che porterà la nazionale diin Russia c'è una foto "emozionale" con un suo gol. È stato lo stesso centrocampista dellaa pubblicare lo scatto su una story di Instagram: "Indovinate chi ha segnato? Qualcuno dovrà cambiare posto...".