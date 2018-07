Mondiali 2018 Belgio, Meunier trolla la Germania: "Riciclate la bandiera"

"Come riciclare la vostra bandiera della Germania". È questo l'irriverente titolo scelto dal difensore del Belgio, Thomas Meunier, per sfottere i tedeschi per la prematura eliminazione per mano della Corea del Sud. Si tratta di una sorta di 'guida' per trasformare in pochi passi la bandiera tedesca in quella del Belgio.