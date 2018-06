Argentina, Maradona sventola la maglia di Messi

Diego Armando Maradona continua a riporre tantissima fiducia in Lionel Messi per l'Argentina e prima del match contro la Croazia l'ha dimostrato: in tribuna scatenato a sventolare la maglia numero 10 della Pulce (oltre ad esibire quella con scritto "Ti amo anche se sono un bardo (che significa una persona che crea problemi, in questo caso per eccesso di amore ndr)". Ma il rituale non funziona: Albiceleste ko e quasi fuori dai Mondiali 2018 in Russia