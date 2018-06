Mondiali 2018 Argentina, like di Icardi a Perisic e alla Croazia

È un like alla foto di un compagno di squadra nell'Inter (così come quello di Steven Zhang da dirigente) ma non può non far rumore: Mauro Icardi, escluso da Sampaoli per i Mondiali, mette il cuoricino su Instagram alla foto di Perisic che festeggia il successo della Croazia sull'Argentina e i social si scatenano.