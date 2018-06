Mondiali 2018 Argentina, Higuain o Aguero? Fumiamoci su...

Messi ha il posto da titolare assicurato, ma chi deve essere il centravanti dell'Albiceleste ai prossimi Mondiali in Russia? Per aiutare il ct Sampaoli nella scelta, in Argentina sono nati i 'portacenere inchiesta'. La curiosa iniziativa ha preso il via nella giornata mondiale anti-tabacco, per le strade sono comparsi particolari posacenere che chiedono alla gente di votare tra Gonzalo Higuain e Sergio Aguero. Per esprimere la propria preferenze i tifosi dovranno semplicemente buttare le loro sigarette nella parte dedicata al centravanti della Juventus o a quello del Manchester City.