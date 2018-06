Mondiali 2018 Argentina, Caballero rivolto verso la bandiera durante l'inno

Prima di Argentina-Islanda, in tanti si sono chiesti cosa facesse Willy Caballero durante l'inno: con i compagni normalmente rivolti verso le tribune, il portiere ha invece dato le spalle a Messi guardando altrove. La Nacion svela il mistero: Caballero sta guardando la bandiera argentina sventolata al lato del campo. "Quando suona l'inno, cerco sempre la bandiera con lo sguardo. È un'abitudine che ho appreso da Fabricio Coloccini (ex difensore rossonero, ndr), il primo a farlo in occasione del Mondiale vinto nel 2001 con l'U20. Mi sembra un gesto di profondo rispetto e ogni volta che ne ho l'occasione lo ripeto" aveva rivelato tempo fa il portiere.