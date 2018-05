Argentina, c'è tanta Italia nei 35 preconvocati

Ci sono un sacco di rappresentati della nostra Serie A nella lista dei 35 preconvocati diramata dal ct dell'Argentina Jorge Sampaoli. Higuain, Icardi, Perotti e il futuro interista Lauraro Martinez, faranno compagnia a Messi e Aguero in attacco, a centrocampo c'è il milanista Biglia, in difesa il romanista Fazio, il viola Pezzella e la sorpresa Ansaldi, che nell'ultmima parte di stagione ha convinto il ct con prestazioni di alto livello. Lunedì Sampaoli ufficilizzerà i magnifici 23 che andranno in Russia, il terzino del Torino, così come Pezzella, sembrano destinati a rimanere a casa, mentre ci saranno sicuramente Higuian e Dybala. Qualche dubbio per Biglia, uscito malcioncio dalla sfida di Bergamo con l'Atalanta per colpa del Papu Gomez ( che si è scusato ), e per Icardi, la cui presenza dipenderà soprattutto dalle condizioni fisiche di Aguero.