Mondiali 2018 Argentina, Ansaldi insultato per una foto in Jacuzzi: "Che tristezza"

Cristian Ansaldi voleva solo comunicare al mondo quanto amasse la sua Lucila quando, un giorno fa, ha pubblicato una foto di loro due nella Jacuzzi, ma qualche tifoso non l'ha presa bene e l'ha insultato. "Devi mostrarti con un'altra immagine: concentrati e pensa a non far passare nessun tedesco, spagnolo o brasiliano. Siamo l'Argentina, non puoi fare una foto in Jacuzzi a 12 giorni dal Mondiale". Il tono era aggressivo e il linguaggio colorito, pieno di parolacce: inutile tradurlo letteralmente. Il difensore del Torino ha risposto così: "Dio ti benedica, fratello, è triste vedere come non hai una vita. Comunque, siamo qui per questo, per dare tutto per ciascuno di voi. Magari Dio ci aiuterà a farlo, per noi e per tutti voi".