"Alla fine non vince sempre la Germania", Gary Lineker cambia

"Il calcio è un gioco semplice: 22 uomini rincorrono un pallone per 90 minuti e alla fine vince la Germania". Gary Lineker pronunciò questa celebre frase al termine della semifinale persa ai rigori dall’Inghilterra contro la Germania ad Italia '90, ma ora l'ex attaccante inglese, oggi commentatore televisivo, ha deciso di cambiare versione. "Il calcio è un gioco semplice: 22 uomini rincorrono un pallone per 90 minuti e alla fine non vince sempre la Germania. La precedente versione ormai è storia" ha twittato Linecker dopo la debacle dei tedeschi contro la Corea del Sud