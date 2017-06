Zozulya-Rayo Vallecano, contratto rescisso: i tifosi lo chiamarono nazista

"Vallekas non è un posto per nazisti, tornatene a casa". I tifosi del Rayo accolsero così Roman Zozulya, appena acquistato dal Betis a fine gennaio. Con uno striscione che ne dava una definizione chiara e con la "k" al posto della "c" nella scritta "Vallecas", volontario errore ortogrfico per sottolineare l'appartenenza politica opposta (di matrice comunista) degli ultrà del terzo club di Madrid.



Oltre un mese dopo Zozulya non è più un giocatore del Rayo Vallecano: il club ha annunciato la rescissione contrattuale, chiesta a gran voce dai tifosi e osteggiata a lungo dal Betis, il club che aveva intascato dei soldi e si era liberato di un ingaggio pesante con la cessione dell'ucraino.



opo un accordo tra l'agente e le due società, in un primo momento rifiutato dal giocatore e dal suo entourage, Zozulya ora è tornato, di fatto, contrattualmente un calciatore del Betis, che però non può tesserarlo: il club andaluso, allora, cercherà di trovargli un'altra sistemazione dove il mercato ancora aperto e la Mls è la destinazione più probabile, visto che anche in Ucraina gli acquisti non sono più possibili.