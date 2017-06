Zidane, assist al Milan: "Donnarumma bocciato"

Dalla Spagna arrivano buone notizie per il nuovo Milan che sta nascendo a passo più che spedito. Secondo l'edizione online di 'Marca', infatti, Zinedine Zidane avrebbe deciso di confermare, d’accordo con la dirigenza, sia il costaricense Keylor Navas sia lo spagnolo Kiko Casilla, rinunciando così di fatto all'assalto a De Gea e, soprattutto, a Gigio Donnarumma, che a questo punto potrebbe essere più vicino al rinnovo di contratto.

Il portiere rossonero, scrivono in Spagna, sarebbe stato offerto al Real Madrid dal suo agente, Mino Raiola, ma il club fresco campione d'Europa avrebbe deciso di non avanzare alcuna proposta concreta né al giocatore né al Milan. Al limite, si legge, se ne riparlerà nel 2018. Madrid sembrava l'unica piazza in grado di convincere Donnarumma a lasciare il Milan, che ora spera in una risposta positiva da parte del suo portiere alla proposta di rinnovo.