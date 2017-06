Zenit, ufficiale: il nuovo tecnico è Roberto Mancini

It's official Roberto Mancini is the new Zenit Head Coach! #BenvenutoMancini

La notizia era nell’aria ormai da diversi giorni, ma ora è ufficiale. Con un tweet sul proprio profilo, lo Zenit San Pietroburgo ha annunciato l'accordo con Roberto Mancini, che succede in panchina a Mircea Lucescu. L'ex tecnico dell'Inter ha firmato un contratto triennale con opzione per altri due anni.



"Sono felice, mi sento molto bene - ha detto Mancini -, perché sono in una città fantastica e sono nel miglior club della Russia. Un club che conosco, molto buono e con giocatori molto buoni. Insomma, sono molto felice di venire in questa città. nell'ultima stagione ha chiuso al terzo posto ma la squadra, ripeto, è buona e merita di più. Il mio obiettivo è solo uno, vincere, vincere e vincere. Ma per riuscirci dobbiamo lavorare molto duramente, dobbiamo essere seri e correre tutti insieme per lo stesso obiettivo. Credo che possiamo riuscirci col sostegno dei nostri tifosi, perché so che abbiamo dei tifosi incredibili e sono sicuro che in un anno faremo del nostro meglio e vinceremo qualcosa di importante".